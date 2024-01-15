Tutuklu tek müteahhite de tahliye!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 60’tan fazla yurttaşın hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı hakkında yürütülen soruşturmada bilirkişi, eksiklikleri tespit etmesine rağmen asli sorumlu bulamadı.

Depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin de müteahhiti olan Tevfik Tepebaşı’nın, söz konusu bilirkişi raporunun ardından tahliye edildiği öğrenildi.

EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN KUSURLU TESPİTİ YAPILDI



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 60 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı dosyasında 2023’ün Eylül ayında soruşturma savcısının değişmesinin ardından dosya bilirkişi raporu düzenlenmesi için Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderilmişti.

Dosyaya 5 Ocak’ta gelen bilirkişi raporunda birçok eksiklik bulunduğu ve bu yüzden pek çok konuda değerlendirme yapılamadığı belirtilmesine rağmen sorumluların kusur tespiti yapıldı.

Bilirkişi raporunda “Asli Kusurlu” bulunamazken Yapım Sorumlusu Müteahhit, Statik Proje Müellifi, Statik Fenni Mesul, Belediye Proje Kontrol Birimi “Tali Kusurlu” olarak yer aldı.

DOSYADA ZEMİN ETÜT RAPORU YOK

Bilirkişi raporunda dava dosyasında bina ait zemin etüt raporunun bulunmadığı, ancak binanın yapı tarihinde zemin etüt raporunun bulunma zorunluluğunun olmadığı notu da düşüldü.

Raporda, bu tespitler şöyle ifade edildi:

“Dava dosyasında zemin etüt raporu bulunmadığından (yapım tarihinde mecbur değildir) ve Hacı Ömer Apartmanı'nın statik proje ve hesap dokümanlarında da zemin özellikleri ve zemin sınıfı belirtilmediğinden hangi ivme kayıt verilerinin, binaya etki eden deprem yükü açısından daha yakın sonuç verebileceği net değildir.”

'ÖLÇÜM YAPILMAMIŞ VE TEMEL BOYUTU TESPİT EDİLMEMİŞTİR'

Bilirkişi raporunda yer alan eksikliklerden birisi ise binaya dair iki kez yapılan olay yeri inceleme raporuna ilişkin oldu. Raporda, olay yeri inceleme raporlarında “herhangi bir ölçüm yapılmadığı ve temel boyutunun tespit edilemediği” belirtildi.

'BİLİRKİŞİ, SAVCILARA 'ŞU ASLİ KUSURLU' GİBİ DİREKTIF VEREMEZ'

Davanın avukatlarından Naim Eminoğlu, bilirkişi raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eminoğlu, depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin de müteahhiti olan Tevfik Tepebaşı’nın, söz konusu bilirkişi raporunun ardından tahliye edildiğini öğrendiklerini aktardı.

"Bilirkişi, raporun sonunda binanın yapımındaki tüm sorumluları kamu görevlileri de dahil herkesin tali kusurlu olduğunu belirtmiş" diyen Eminoğlu, bilirkişilerin "asli kusurlu" veya "tali kusurlu" olarak belirleyemeceğini ve söz konusu durumun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

HALKIN HUKUK BÜROSU’NDAN TEPKİ

Skandala ilişkin Halkın Hukuk Bürosu’ndan da açıklama geldi.

“6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Hacı Ömer Apartmanı Soruşturmasında Tutuklu Müteahhit Tevfik Tepebaşı Tahliye Edildi. Tahliye Gerekçesi Olarak Bilirkişi Raporu Gösterildi. Tevfik Tepebaşı Ve Atilla Öz Tutuklansın! Depremde Katledilen Halkımız İçin Adalet İstiyoruz!” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

Kaynak: sözcü