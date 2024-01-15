15 Oca 2024 - 19:14- Siyaset G:

Hüseyin Baş'a açılan davada kritik duruşma yarın!

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Hüseyin Baş'a açılan davada kritik duruşma yarın! mask
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Yarın sabah Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.30’da görülecek ilk duruşmaya katılacak olan BTP lideri Hüseyin Baş, ‘Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi bu tip ayak oyunlarıyla bastıracaklarını sanıyorlar.’ dedi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a siyasi yasak istemiyle dava açıldı. Hüseyin Baş’a, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı FETÖ mensubu olmakla suçladığı iddiasıyla açılan dava, 16 Ocak 2024 Salı günü Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.30’da görülecek. Duruşmaya BTP lideri Hüseyin Baş’ın da katılacağı açıklandı.
# türkiye, 2024, Ankara, siyasi, dava

15 Oca 2024 - 19:14 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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