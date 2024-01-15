Hüseyin Baş'a açılan davada kritik duruşma yarın!

Yarın sabah Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.30’da görülecek ilk duruşmaya katılacak olan BTP lideri Hüseyin Baş, ‘Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi bu tip ayak oyunlarıyla bastıracaklarını sanıyorlar.’ dedi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a siyasi yasak istemiyle dava açıldı. Hüseyin Baş’a, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı FETÖ mensubu olmakla suçladığı iddiasıyla açılan dava, 16 Ocak 2024 Salı günü Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.30’da görülecek. Duruşmaya BTP lideri Hüseyin Baş’ın da katılacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.