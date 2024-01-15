Konya'da dehşet: Kayınpeder öldü, damadı ağır yaralandı

Merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak’taki bir evde saat 17.00 sıralarında; tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürcan A. ve evde bulunanlar arasında kavga çıktı.
Kavgada Rıza Renkliışık ve Gürcan A., ateşlenen silahtan çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gürcan A. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Rıza Renkliışık ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
DAMADIN DURUMU AĞIR
Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel hastanede tedavi altına alınan Gürcan A. ise, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gürcan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Rıza Renkliışık ve damadı Gürcan A.’nın yaralanmasına neden olan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.