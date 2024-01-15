BTP çalışmalarını sürdürüyor

Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile İl binasında önceki akşam toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya İlçe başkanları da katıldı. Seçim koordinasyon merkezleri oluştu. Seçim sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Belediye meclis üyeleri planlaması yapıldı. Tüm ilçelerde SKM oluşturuldu.
Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile İl binasında önceki akşam toplantı gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.