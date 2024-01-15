15 Oca 2024 - 19:25- Siyaset G:

BTP çalışmalarını sürdürüyor

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BTP çalışmalarını sürdürüyor mask
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Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile İl binasında önceki akşam toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya İlçe başkanları da katıldı. Seçim koordinasyon merkezleri oluştu. Seçim sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Belediye meclis üyeleri planlaması yapıldı. Tüm ilçelerde SKM oluşturuldu.
# türkiye, Meclis

15 Oca 2024 - 19:25 - Siyaset

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