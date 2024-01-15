Bülent Sarı’dan 16 Ocak mesaji

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 16 Ocak Basın Onur Günü ile ilgili bir mesaj paylaştı. Sarı mesajında şu ifadelere yer verdi;



“Memleketin düşman işgalinden kurtuluşunda ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda 16 Ocak günü kentimiz çok önemli roller oynadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ateşini Anadolu’ya yayarken fikirlerini de paylaştı.

Dönemin tanınmış gazetecileri ile 16 Ocak 1923’te İzmit’teki Av Köşkü adıyla bilinen Kasr-ı Hümayun’da gizli toplantıda bir araya gelen Mustafa Kemal, altı saat boyunca burada ilk kez mecliste kadın vekillerin olması, Ankara’nın başkent ilan edilmesi ve ülkenin Cumhuriyet rejimi ile yönetilmesi ile ilgili fikirlerini dillendirdi.

“16 OCAK SADECE KOCAELİ İÇİN DEĞİL…”

Kentimiz yapılan toplantıyla bundan 101 yıl önce bugün Cumhuriyet ateşinin hür zihinlere ekildiği kent oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kuracağını ilk kez gazetecilere duyurarak basına ne kadar önem verdiğini de gösterdi. Bu nedenle 16 Ocak sadece Kocaeli için değil, tüm Türkiye’deki gazetecilik açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Zor koşullarda, fedakar bir şekilde, toplumsal değerlere saygılı ve tarafsız bir anlayışla görevlerini yerine getiren Anadolu basını, dün olduğu gibi bugün de demokratik toplum düzeninin korunmasında ve halkın bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Milli Mücadele döneminde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın emanetlerine olan bağlılığımız ve bilincimiz ilk günkü kadar tazedir. Cumhuriyet ateşinin ilk kıvılcımını yandığı kentimizde halka korkmadan gerçekleri duyuran Cumhuriyet ve değerlerine bağlı tüm basın mensuplarının 16 Ocak Basın Onur Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”