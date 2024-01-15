BDDK'dan bankalar için önemli duyuru: Enflasyon muhasebesi 2025'te başlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet sitesinden bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon oranlarının olduğu ekonomik ortamlarda, finansal tabloların daha gerçekçi bir biçimde hazırlanmasını sağlayan bir muhasebe yöntemidir. Bu yöntem, enflasyonun finansal raporlar üzerindeki etkilerini dikkate alır ve finansal verileri, enflasyonun etkisini yansıtacak şekilde düzeltir.



Geleneksel muhasebe sistemlerinde, varlık ve yükümlülüklerin değerleri, tarihsel maliyetler üzerinden raporlanır. Ancak yüksek enflasyonlu dönemlerde, bu tarihsel maliyetler zamanla alım gücünü yansıtmaz hale gelir. Enflasyon muhasebesi ise, varlık ve yükümlülüklerin değerlerini, mevcut alım gücüne göre ayarlayarak raporlar. Bu, bilanço kalemlerinin, enflasyonun etkisi altında güncellenmiş değerlerini yansıtmasını sağlar.