Acun Ilıcalı’dan güldüren İzmit anısı

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı Youtube’da eski ralli pilotu Doğan Kabak’ın programına katıldı. Ilıcalı katıldığı programda İzmit’e dair bir anısını ilk kez anlattı.

“BU ARABAYI YAKALAYIN”

Acun Ilıcalı ehliyetini almak için İzmit’e geldi ancak başvuru saatini kaçırdı ve ehliyetini İzmit’ten alamadı. Olay sonrasında sinirlenen Ilıcalı, İzmit Emniyet Müdürlüğü’nün önünde patinaj yapması üzerine yakalandı. Emniyet müdürünün kendisini o anlarda görmesi üzerine, “Bu arabayı yakalayın” dediğini ve tüm emniyet teşkilatının seferber olduğunu, İzmit İstanbul yolunun kapatıldığını ve böylelikle polisler tarafından durdurularak babasına ait olan araca el konulduğunu söyledi.

ANNESİNİN ARACINDAKİ OTOPARK FİŞİ

Araca el konulmasından dolayı İstanbul’da yaşamakta olan ailesinin yanına otostopla döndüğünü ifade eden Ilıcalı, ertesi gün cezayı ödeyip geri getirdiğini fakat ilerleyen günlerde konunun annesine ait olan arabadaki torpidoda İzmit’teki otoparka ait olan fişin bulunmasıyla tekrar gündeme geldiğini söyledi. Acun Ilıcalı’nın anlattığı olayın devamını dinlemek için tıklayın