3 Bakanlık 6 Kamu Kurumu Memur Alımı Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı memur alımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı memur alımı, Nükleer Düzenleme Kurumu memur alımı, Danıştay Başkanlığı memur alımı, Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM kamu işçi alımı, İskilip Belediyesi memur alımı, Başkale Belediyesi memur alımı olmak üzere 3 Bakanlık ve 6 kurum için sözleşmeli-kadrolu memur alımları başladı.

Nükleer Düzenleme Kurumu 16 memur alımı

Nükleer Düzenleme Kurumu NDK bünyesinde 16 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı. GİH sınıfı kadrolara 10 nükleer düzenleme uzman yardımcısı alımı ile 6 mütercim ve VHKİ personel alımı yapılacak. Başvurularda KPSS 70 ve 80 puan şartları var. Başvurular 15 Ocak ile 29 Ocak 2024 tarihlerinde olacak. 6 kadro için başvurular ise 22 Ocak'a kadar devam edecek.



https://kamupersonelialimi.com/memur-alimi/kamu-kurumu-kadrolu-memur-alimi- yeni-is-ilanlari-yayimlandi-2450h

Başkale Belediyesi 2 memur alımı

Başkale Belediyesi bünyesinde kadrolu 2 devlet memuru alımı için başvurular alınıyor. Veterine ile mühendis personel alımın başvurularda KPSS 60 puan şartı var. Adaylar başvurularını 15 Ocak ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

https://kamupersonelialimi.com/memur-alimi/devlete-kpss-60-yeni-memur-alimi-aciklandi-ikamet-sartsiz-basvuru-2231h

TİGEM 14 kamu işçi alımı



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM bünyesinde 11 engelli işçi alımı ile 3 eski hükümlü işlçi personel alımı açıklandı. Başvurular bugün başlıyor. Adaylar TİGEM personel alımında başvurularını 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

https://kamupersonelialimi.com/isci-ilanlari/tarim-isletmelerine-kadrolu-kamu-isci-alimi-bugun-aciklandi-lise-basvuru-2567h

Diyanet 41 memur alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 41 kamu personeli alımı başvuruları alınıyor. Başvurularda tüm ünvanlar için KPSS 60 puan şartı var. Adayların başvuru için destek persoenli ile koruma ve güvenlik personeli kadrolarına başvuru hakkı var. Başvurular DİBBYS internet adresinden 15 Ocak ile 26 Ocak 2024 tarihine kadar olacaktır.https://kamupersonelialimi.com/memur-alimi/diyanet-ocak-ayi-kadrolu-sozlesmeli-memur-alimi-ilanlari-yayimlandi-2420h

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kadrolu 40 memur alımı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar 15 Ocak ile 26 Ocak 2024 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. KPSS'den en az 75 puan şartları var. 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımına başvuru tüm diğer hususlarını hemen kamu personeli alımı internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

https://kamupersonelialimi.com/memur-alimi/hazine-ve-maliye-bakanligi-kadrolu-440-yeni-memur-alimi-bugun-aciklandi-2466h

Danıştay 3 memur alımı

Danıştay Başkanlığı tarafından 3 kadrolu hizmetli memur alımı başvuruları alınacak. Adaylar KPSS 60 puan şartı ile başvuru yapabiliyor. Başvuru iş ve işlemleri 15 Ocak ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında olacak. Başvurularda lisans, önlisans ve lisans adaylar katılım sağlayabiliyor.

https://kamupersonelialimi.com/memur-alimi/danistay-aciktan-kadrolu-kpss-60-memur-alimi-yeni-ilan-aciklandi-2485h

İskilip Belediyesi 8 memur alımı

İskilip Belediyesi bünyesinde kadrolu 8 memur alımı başvuruları bugün başladı. Adaylar şoför alımı, tahsildar alımı, zabıta memuru alımı, muhasebeci alımı ile eğitmen personel alımı kadrolarına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru iş ve işlemlerinde KPSS 55, 60, 65 ve 70 puan şartları var. Adaylar başvurularını 15-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilirler.

https://kamupersonelialimi.com/sinavlar/6-farkli-brans-kpss-55-60-65-70-kamu-personeli-alimi-bu-hafta-yapilacak-2608h

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 memur alımı

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kadrolu 6 devlet memuru alımı için başvurular alınmaya başladı. Başvurular GİH sınıfı 7 ve 9. derece kadrolar için olacak. Adaylar başvurularını 15-26 Ocak 2024 tarihleri arasında olacak. Makine mühendisi, bilgisayar mühendisi ile elektrik-elektronik mühendisliklerinden başvurular alınacak.

https://kamupersonelialimi.com/gundem/enerji-tabii-kaynaklar-bakanligi-aciktan-kadrolu-memur-alimi-basliyor-2607h

Adalet Bakanlığı 60 memur alımı

Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde sözleşmeli 60 devlet personeli alımı başvuruları bugün başladı. Ceza ve Tevkifevleri CTE'ye 60 sosyal çalışmacı, veteriner, mühendis (İnşaat), mühendis (Gıda), mühendis (Makine), mühendis (Ziraat), diyetisyen ve fizyoterapist alımında KPSS'den taban puan şartı aranmıyor. başvurular 15 Ocak ile 26 Ocak 2024 tarihlerinde olacak.

https://kamupersonelialimi.com/sinavlar/adalet-bakanligi-8-farkli-brans-4b-memur-alimi-basvurulari-basliyor-2600h

Kaynak: kamu personeli ilanı