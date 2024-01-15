Cem Ekinci: “Çok üzüntülüyüz”

ŞANSSIZ GOLLER YEDİK
Maçı değerlendiren Cem Ekinci şu sözleri söyledi: “Çok üzüntülüyüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kötü goller yedik, şanssız goller yedik. Önümüzdeki maçlarda bunun telafisini yapacağız inşallah. Haftaya kendi sahamızda 3 puan almak istiyoruz. “ dedi. Taraftara teşekkür eden Cem Ekinci : “Onlara çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama maalesef onları üzdüğümüz için de çok üzgünüz açıkçası.” dedi. 19. haftada oynayacakları Eyüpspor maçı ile ilgili konuşan Cem “Eyüp maçına çok iyi hazırlanıp, içeride maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.