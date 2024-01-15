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Cem Ekinci: “Çok üzüntülüyüz”

Kocaelispor’un deneyimli futbolcusu Cem Ekinci, maça kazanmak için geldiklerini ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Cem Ekinci: “Çok üzüntülüyüz” mask

ŞANSSIZ GOLLER YEDİK

Maçı değerlendiren Cem Ekinci şu sözleri söyledi: “Çok üzüntülüyüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kötü goller yedik, şanssız goller yedik. Önümüzdeki maçlarda bunun telafisini yapacağız inşallah. Haftaya kendi sahamızda 3 puan almak istiyoruz. “ dedi. Taraftara teşekkür eden Cem Ekinci : “Onlara çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama maalesef onları üzdüğümüz için de çok üzgünüz açıkçası.” dedi. 19. haftada oynayacakları Eyüpspor maçı ile ilgili konuşan Cem “Eyüp maçına çok iyi hazırlanıp, içeride maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
# Cem Ekinci, Kocaelispor

15 Oca 2024 - 23:02 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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