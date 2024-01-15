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Barış Alıcı: “Bunlar çok tartışılacak kararlar”

Kocaelispor’un önceki gün oynadığı Manisa FK maçında tek golünü atan Barış Alıcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Barış hakemin verdiği kararları: “ “Çok tartışılacak kararlar” olarak betimledi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Barış Alıcı: “Bunlar çok tartışılacak kararlar” mask

“VAR ÇİZGİSİ BİLE ÇİZİLMEMİŞ”

Barış, maç sonunda şu şekilde konuştu: “Sonuçta hem bizim için hem rakip için de önemli bir maçtı. İkinci devreye iyi başlama açısından önemli bir maçtı. Biz de gerçekten maçı çok istedik. Biraz şanssız goller yedik ama bugün skor noktasında iyi de pozisyonlara girdik. Verilmeyen penaltılar, çok tartışılacak kararlar… Ofsaytlar, çok tartışacak kararlar… Bilmiyorum bana şöyle denildi: “ VAR çizgisi bile çizilmemiş.” Çok da konuşmak istemiyorum bu konular hakkında ama herkes işini doğru yapmalı, daha profesyonel olmalı. Sonuçta emek veriyoruz…

“CAMİANIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ”

Biz çok üzgünüz tabii böyle başlangıç yaptığımız için ama önümüzde bunu telafi edecek bir maç var. İnşallah bizler Eyüp maçında yakışanı yapıp futbolcular olarak elimizi taşın altına koyacağız. Galibiyetle taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz.” Deplasmana gelen Kocaelispor taraftarı için Barış Alıcı şu ifadeleri kullandı, “Çok teşekkür ederiz onlara, her zaman yanımızdalar. Bizim için kötü bir başlangıç olmasına rağmen onlar her zaman desteği bırakmadılar. İnşallah biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için ne düşüyorsa üstümüze görevimizi yapacağız. Taraftar ve camianın beklentilerini karşılayacağız.
# Kocaelispor

15 Oca 2024 - 23:04 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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