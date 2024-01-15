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Yağışlara dikkat! Kuvvetli sağanak etkili olacak!

Kocaeli'de 16 Ocak Salı günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Yağışlara dikkat! Kuvvetli sağanak etkili olacak! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu gece Kocaeli'de kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
# Hava

15 Oca 2024 - 22:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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