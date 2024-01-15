Trendyol 1. Lig'de görünüm

Haftanın kapanış maçında Altay, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen lider Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe ise 35 puanla ikinci sırada yer aldı.
33 puanı bulunan Kocaelispor, 32 puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 30'ar puanı olan Ahlatcı Çorum FK ve Teksüt Bandırmaspor, play-off hattındaki takımlar oldu.
- Sonuçlar
Sakaryaspor-Göztepe: 1-2
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-0
Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: 4-0
Adanaspor-Boluspor: 1-1
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Manisa FK-Kocaelispor: 2-1
Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: 2-1
Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 1-1
Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-0
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.EYÜPSPOR
18
15
0
3
48
15
33
45
2.GÖZTEPE
18
11
2
5
28
13
15
35
3.KOCAELİSPOR
18
10
3
5
30
22
8
33
4.BODRUM FK
18
9
5
4
27
13
14
32
5.SAKARYASPOR
18
9
5
4
29
20
9
32
6.AHLATCI ÇORUM FK
18
9
3
6
32
19
13
30
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR
18
8
6
4
23
15
8
30
8.GENÇLERBİRLİĞİ
18
7
7
4
20
20
0
28
9.ÜMRANİYESPOR
18
6
5
7
20
22
-2
23
10.BOLUSPOR
18
6
5
7
14
20
-6
23
11.MANİSA FK
18
5
7
6
22
19
3
22
12.ERZURUMSPOR FK
18
4
8
6
17
20
-3
20
13.ADANASPOR
18
6
2
10
17
26
-9
20
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
5
4
9
15
24
-9
19
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
18
3
7
8
11
24
-13
16
16.TUZLASPOR
18
4
4
10
17
31
-14
16
17.ALTAY
18
4
2
12
11
36
-25
11
18.BITEXEN GİRESUNSPOR
18
2
3
13
11
33
-22
9
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir.
- 19. hafta
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Ocak Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.