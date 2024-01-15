Trendyol 1. Lig'de görünüm

Haftanın kapanış maçında Altay, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen lider Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe ise 35 puanla ikinci sırada yer aldı.

33 puanı bulunan Kocaelispor, 32 puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 30'ar puanı olan Ahlatcı Çorum FK ve Teksüt Bandırmaspor, play-off hattındaki takımlar oldu.

- Sonuçlar

Sakaryaspor-Göztepe: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: 4-0

Adanaspor-Boluspor: 1-1

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Manisa FK-Kocaelispor: 2-1

Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: 2-1

Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 1-1

Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-0

- Puan durumu​​​​​​​

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.EYÜPSPOR

18

15

0

3

48

15

33

45

2.GÖZTEPE

18

11

2

5

28

13

15

35

3.KOCAELİSPOR

18

10

3

5

30

22

8

33

4.BODRUM FK

18

9

5

4

27

13

14

32

5.SAKARYASPOR

18

9

5

4

29

20

9

32

6.AHLATCI ÇORUM FK

18

9

3

6

32

19

13

30

7.TEKSÜT BANDIRMASPOR

18

8

6

4

23

15

8

30

8.GENÇLERBİRLİĞİ

18

7

7

4

20

20

0

28

9.ÜMRANİYESPOR

18

6

5

7

20

22

-2

23

10.BOLUSPOR

18

6

5

7

14

20

-6

23

11.MANİSA FK

18

5

7

6

22

19

3

22

12.ERZURUMSPOR FK

18

4

8

6

17

20

-3

20

13.ADANASPOR

18

6

2

10

17

26

-9

20

14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

18

5

4

9

15

24

-9

19

15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

18

3

7

8

11

24

-13

16

16.TUZLASPOR

18

4

4

10

17

31

-14

16

17.ALTAY

18

4

2

12

11

36

-25

11

18.BITEXEN GİRESUNSPOR

18

2

3

13

11

33

-22

9

NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir.

- 19. hafta





Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)