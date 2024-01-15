Dilan Polat davasının savcısı mesleği bıraktı! Eşinin Adnan Oktarcılara yakın olduğu iddia edilmişti

Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken Erzurum’a sürgüne gönderilen savcı Gökalp Kökçü’nün 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla ilişkisi olduğu iddia edilmişti.
İddialardan sonra Gökalp Kökçü, emeklilik dilekçesini vermişti. HSK ise savcı Gökalp Kökçü’nün emeklilik dilekçesini kabul etti.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Savcı Kökçü’nün emeklilik dilekçesinin kabul edildiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu” diyerek duyurdu.
Terkoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi. Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu.”
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.