Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak günü Darıca ilçesinde meydana gelen A.S. isimli şahsın yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 SKM olaylarıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A., A.O. ve A.Ö.O. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A. ve A.Ö.O.'ye sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.
- Asayiş
Gasp ve hürriyetten yoksun bırakma suçunu işleyen 6 şüpheliye ev hapsi
Kocaeli’de bir kişiyi gasp eden ve hürriyetinden yoksun bırakan 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 6'sına ev hapsi cezası verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.