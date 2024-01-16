- Asayiş

Gasp ve hürriyetten yoksun bırakma suçunu işleyen 6 şüpheliye ev hapsi

Kocaeli’de bir kişiyi gasp eden ve hürriyetinden yoksun bırakan 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 6'sına ev hapsi cezası verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Gasp ve hürriyetten yoksun bırakma suçunu işleyen 6 şüpheliye ev hapsi mask
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Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak günü Darıca ilçesinde meydana gelen A.S. isimli şahsın yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 SKM olaylarıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A., A.O. ve A.Ö.O. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A. ve A.Ö.O.'ye sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.
# tespit, Darıca

16 Oca 2024 - 00:22 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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