Ekonomist Mahfi Eğilmez: İki yıl öncenin kirası, bugünün aidatı oldu

Geçtiğimiz yıldan bu yana yüksek enflasyonla birlikte tırmanışa geçen kira fiyatları, gündemdeki yerini korurken bazı bölgelerde kiralar asgari ücreti de geçti. İktidarın yüzde 25 uygulaması nedeniyle kiracı ve ev sahibi arasındaki kavgalara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından konutlardaki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekti. Eğilmez paylaşımında, "İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu" ifadelerini kullandı.

Eğilmez'in paylaşımı şu şekilde:

"İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu."

KİRA ARTIŞLARI ERKEN ÖLÜME NEDEN

Öte yandan ABD'de kasım ayında yürütülen bir çalışmaya göre, gelirinin yarısını kiraya harcayan insanların sağlıksız yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu ve ölüm ihtimali yüzde 9 daha fazla olduğu ortaya koydu.

USA Today'de yer alan habere göre, araştırma, tahliyelerin ve hatta tahliye edilme tehdidinin daha yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılı olduğunu da ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, artan kiraların kiracılarda baş ağrısı bozukluklarına, kalp hastalığına ve hipertansiyona yol açabilecek kronik stresten sorununa yol açma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: karar