Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber

Şarkıcı Nazan Öncel koronavirüse yakalandı. 67 yaşındaki şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini açıkladı.
Öncel; "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" dedi.
EYLÜL AYINDA APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.