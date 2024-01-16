KYK yurdunda yine asansör düştü! Her gün ölümle burun buruna...

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

Son bir haber de Giresun'dan geldi. Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü.

"YURTLARIN GÜVENSİZLİĞİNE İSYAN EDİYORUZ!"

Yaşananların ardından gece saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, durumu slogan atarak protesto etti.

"Her gün ölümle burun buruna geldiğimiz devlet tarafından sağlanan bu yurtların güvensizliğine isyan ediyoruz!" diyen öğrenciler, "Onlarca arkadaşımızın tehlike içerisinde yaşamasına sessiz kalmayacağız! Katil KYK diyen seslerimiz susmayacak, arkadaşlarımız için hesap sormaya devam edeceğiz!" diye haykırdı.

Kaynak: cumhuriyet