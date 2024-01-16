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Jahrein Kocaeli milletvekiliyle olan davasını duyurdu: "Yeni şeref madalyam"

Gergerlioğlu, Jahrein hakkında savcılığa Suç duyurusunda bulunmuştu. Davanın başladığını Jahrein duyurdu.

Cihat Polat
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Jahrein Kocaeli milletvekiliyle olan davasını duyurdu: "Yeni şeref madalyam" mask
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DEM Kocaeli Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu ve yayıncı Ahmet 'Jahrein' Sonuç geçtiğimiz aylarda karşı karşıya gelmişti. Gergerlioğlu bu tartışmanın ardından Jahrein hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Jahrein davanın başladığı haberini " Yeni şeref madalyam" sözleriyle duyurdu

OLAY NEYDİ?

Olay Jahrein'in Aynur Doğan'ın İBB etkinliğinde sahne alacağı haberine tepki göstermesi ile başlamıştı. Farklı etkinliklerde de sahne alacak olan Aynur Doğan'ın konserleri ise birer birer iptal edilmişti. Jahrein ise bu gönderiye çok sert yanıt vermiş ve Gergerlioğlu'na "Sen aşağılık bir insan müsveddesisin" çıkışında bulunmuştu.Gergerlioğlu Jahrein'in bu sözleri karşısında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
# jahrein, milletvekili, yeni, tepki

16 Oca 2024 - 02:21 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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