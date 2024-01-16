Akça Koca Platformu Yoros Kalesinde!…

BÜYÜK İLGİ

Beykoz Yoros Kalesindeki kahvaltı programına; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İştişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, 22-23 dönem Milletvekili, ilk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş, Yalova Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Tatar, e. Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, NLP Uzmanı Şenay Işık, Özel Kültür Okulları sahibi Ali Aydemir, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir, İş adamı Metin Özler, SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Ecz. Selçuk Arslan, İnşaat Yüksek Müh. Coşkun Karakadılar, Makine Müh. Murat Tokkacı, Üsküdar Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Demirci, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Harita Müh. Ali Kahraman, VAV TV Program Yapımcısı Fehmi Atay, Psikolog Seyhan Türkmen Yalım, KOÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Serhat İnce, Eğitimci Remzi Turan, Turizmci Ayşegül Karakadılar, Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşe Vahapoğlu, İzmit Müftülüğünde görevli Şerif Hüseyin Ayaz, Kocaeli Şehir Hast. Göğüs Uzmanı Dr. Ersin Alkılınç, Alfa Elektronik Sensör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bayram, İş insanı Necati Pilavcı, İnşaat Müh. Bekir Civraz, Yalova Ü. Hukuk Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Canbay Tatar, Gebze Medikal Park Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Aksoy, Endüstri Müh. Mustafa Toka, Vizyon Tur Yurt Dışı Turlar Müdürü Emre İpekli, Döviz Toptancısı Mustafa Dericioğlu, Üsküdar Ü. Dr. Öğrt. Üyesi Zülfikar Özkan, Derince Araşt Has. Göğüs Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, Yalova Ü. Müh. Fak. Dr. Öğret. Üyesi Yunus Özen, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı, Kocaeli Şehir Hastanesi Uzm. Dr. Ayşe Zeynep Turan Civraz, İş insanı Necati Büyükkaya, Uzm. Dr. Fatma E. Taşolar, Mercedes Türkiye Hazine Operasyon Yönetmeni Özlem Arslan, Biyolog Saliha Aksoy, Bilgi Ün. İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özge Elif Arslan ve Sabriye Baysal katıldı.

ŞEHİTLERE DUA

Son günlerde ülkemizde kaybettiğimiz şehitlerimiz için İzmit Müftülüğü çalışanı Şerif Hüseyin Ayaz’ın okuduğu Kur’an ve dua ile başlayan program İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can konuşması ile devam etti. Ocak ayında evlenen ve doğanlar için pasta kesildi. Başkan Hasan Uzunhasanoğlu’nun 2024 yılı programı; Yurtiçi, yurtdışı gezileri, konferans ve gençlerle başbaşa programları ilgi ile dinlendi.

Kahvaltı programı grup fotoğrafı çekimi ile sona erdi.