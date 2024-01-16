Başkan Çeker: "Radyoterapi Teknikerleri MAĞDUR!"

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Personel Dağılım Cetvelinden (PDC) Radyoterapi Teknikerlerinin isimlerinin silinmesi nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Serap Koçhisar, Kocaeli Şehir Hastanesi Temsilci Recep Habip, Kocaeli Üniversite Hastanesi Eski İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir katılımı ile şubede basın açıklaması yapan Çeker, Sağlık Bakanlığından Radyoterapi Teknikerlerinin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

PDC SİLİNMİŞTİR

Şube Başkanı Ömer Çeker Yapmış olduğu açıklamada, ”Ülke genelinde açılan Şehir Hastanelerin de bazı iş ve işlemler yüklenici firmalar eliyle yürütülmesi nedeniyle Devlet Hastanelerinde Kamu Sağlık Hizmeti yürüten sağlık çalışanları mağdur edilmektedirler. Bunun son örneği ve mağdurları Radyoterapi Teknikerleri olmuştur. 06 Ekim 2023 tarihinde aniden 23 ilde yaklaşık olarak 84 adet Radyoterapi Teknikerlerinin kadroları Personel Dağılım Cetvelinden (PDC) silinmiştir. İlimizde ise 06 Ekim 2023 tarihinde Kocaeli Devlet Hastanesinde PDC sayısı Sekiz (8) olan Radyoterapi Teknikerlerinin sayıları aynı gün 06 Ekim 2023 tarihinde Sıfıra (0) indirildi.

BAŞVURU YAPILDI

Bu işin okulunu okuyup, yılların deneyimine sahip olan Radyoterapi Teknikerlerinin şimdilerde İllerdeki hastanelerde personel sayılarını gösteren Personel Dağılım Cetvellerinde (PDC) kendilerine yer verilmediği için görev tanımlarının dışında çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu durum kabul edilemez. Radyoterapi Teknikerlerinin ülke genelinde yaşamış oldukları mağduriyete neden olan bu işlemler ile ilgili Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığa başvuru yapıldı.

GÖREV TANIMLARINA AYKIRI

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruda il ve birim bazında bulunması gereken personel sayısını gösteren ( PDC) cetvelinde bazı hastanelerde Radyoterapi Teknikeri unvanlı çalışanlara yer verilmediği bu unvanlı çalışan sayısının ( 0 ) olduğunun görüldüğü belirtildi. Bu durumun Radyoterapi Teknikerlerinin kadro unvanlarına ve görev tanımlarına aykırı olarak başka birimlerde başka işlerde çalıştırılabilecekleri ve bu nedenle de şua izni ve fiili hizmet zammından yararlandırılmayacak olmaları sebebiyle bir mağduriyet yaşamalarına neden olacağı vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLMESİ

Çalışanların mağdur olmaması için Radyoterapi Teknikeri olarak görev yapan çalışanların kadro unvanlarına uygun olarak çalıştırılmaları adına çalışmalarına esas cihazların temin edilmesi ile il ve birim bazında PDC de yer almalarının sağlanması, fiili hizmet zammı ve şua izninden yararlandırılmaları istendi. Sağlık çalışanlarının kadro ve unvanlarına uygun görevleri yapmaları hem çalışanların hakkının korunması hem de sağlık hizmetlerinin nitelikli olarak sürdürülebilmesi için gereklidir.

ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Radyoterapi Teknikerlerimizin bu konuda yaşadıkları mağduriyetin Sağlık Bakanlığı tarafından çözülmesini bekliyoruz. Süreci tüm platformlarda titizlikle takip edeceğiz. Umarız ki Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli adımları bir an önce atar. Hak kaybına uğrayan, mağduriyet yaşayan Radyoterapi Teknikerlerine sendika olarak hukuki destek vermeye hazırız. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.