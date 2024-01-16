DERİNCE'DE KAYBOLDU! KAYBOLAN KEDİSİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Kedisini sahiplendiren vatandaş yardım istedi: "1 Ocak'ta Derince ilçesinde sahiplendirdiğimiz kedimiz, sahiplenen kişinin dalgınlığı sonucu elinden kaçmıştır ve sonrasında ilgilenmemiştir. 5 Aylık, beyaz tekir, kuyruğu siyah. En belirgin özelliği sırtında siyah kalp işareti var. En son Derince 60 Evler, Dumlupınar Mahallesi ve Sağlık Ocağı civarında görülmüştür. Görenlerin insanlık namına 0541 250 05 92 numaraya bildirmesini rica ediyoruz. "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.