16 Oca 2024 - 09:24- Hayatın İçinden G:

DERİNCE'DE KAYBOLDU! KAYBOLAN KEDİSİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

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DERİNCE'DE KAYBOLDU! KAYBOLAN KEDİSİ İÇİN YARDIM İSTEDİ mask
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Kedisini sahiplendiren vatandaş yardım istedi: "1 Ocak'ta Derince ilçesinde sahiplendirdiğimiz kedimiz, sahiplenen kişinin dalgınlığı sonucu elinden kaçmıştır ve sonrasında ilgilenmemiştir. 5 Aylık, beyaz tekir, kuyruğu siyah. En belirgin özelliği sırtında siyah kalp işareti var. En son Derince 60 Evler, Dumlupınar Mahallesi ve Sağlık Ocağı civarında görülmüştür. Görenlerin insanlık namına 0541 250 05 92 numaraya bildirmesini rica ediyoruz. "
# sağlık, aylık

16 Oca 2024 - 09:24 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

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