16 Oca 2024 - 09:30 - Siyaset

BTP Liderine siyasi yasak mı getirilecek?

Bu sabah Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 9.30’da görülecek ilk duruşmaya katılacak olan BTP lideri Hüseyin Baş, ‘Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi bu tip ayak oyunlarıyla bastıracaklarını sanıyorlar.’ dedi.