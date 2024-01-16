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BTP tüm ilçelerde SKM oluşturdu!

Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile İl binasında önceki akşam toplantı gerçekleştirdi.

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Toplantıya İlçe başkanları da katıldı.Seçim koordinasyon merkezleri oluştu. Seçim sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Belediye meclis üyeleri planlaması yapıldı.Tüm ilçelerde SKM oluşturuldu...
# Meclis

16 Oca 2024 - 09:35 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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