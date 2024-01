DÜNYADA HER 2 DAKİKADA 1 KADIN HAYATINI BU SEBEPLE KAYBEDİYOR

Kadınlar Mutlaka Bilinçlenmeli

Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu konu hakkında bilgiler verdi. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri “Serviks” yani Rahim Ağzı Kanseri”dir. Dünyada her sene ortalama 500 bin, Türkiye’de ise 3 bin kadın, rahim ağzı kanseri tanısı almakta ve ülkemizde her yıl 1.500 kadın bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Bu hastalık, az gelişmiş ülkelerde yaşam süren çok sayıda kadının ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle her kadın bu konuda daha fazla bilinçlenmeli ve hastalıktan korunmanın yollarının neler olduğunu detaylıca öğrenmelidir.

HPV Neden Oluyor ve Aşısı Koruyor!

Rahim ağzı kanseri olan hastaların %99’unda HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonu görülmüştür. Yani rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamı HPV tipi hastalıklardan dolayı oluşmaktadır. HPV rahim ağzı kanserinin nedenidir diyebiliriz. HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. 150'nin üzerinde tipi olan HPV’nin yaklaşık 40 tipi genital bölgeyi tutar. Bunların özellikle15 tipi kanserle ilişkili tiplerdir. Rahim ağzı kanserinde, HPV aşısı büyük önem taşımaktadır. HPV aşısını 9-45 yaş arasındaki herkes yaptırabilir. Aşı 9 yaşından itibaren kız ve erkek ayırt etmeksizin tüm çocuklara 2 doz şeklinde yapılmalıdır. Yetişkinlerde de 3 doz şeklind kas içerisine yapılır. HPV aşısı kadınlarda rahim ağzı kanserini %90 oranında önler.

Erken Teşhis İçin HPV Testi Şart!

Düzenli yapılan tarama yöntemleri, rahim ağzı kanserinde düşüş sağlamakta. Kadınlar belirli zamanlarda HPV ve Smear testlerini yaptırarak erken tanı şansını elde edebilirler. Yapılan test sonucunun pozitif gelmesi durumunda, hastaya kolposkopi yapılarak, mikroskop yoluyla rahim ağzı incelenir. İnceleme sonucu gerek duyulursa biyopsi yapılarak kesin tanı konabilir. Burada da anlattığım gibi tarama ve testler hastalığın teşhisi ve tedavisi açısından çok önemli rollerdedir.

En Güçlü Belirtisi: Vajinal Kanama

Rahim ağzı kanseri birçok semptoma neden olabilir. Ancak semptomlar yaşanmadan evvel düzenli taramalar ile kanser öncüsü lezyonun yakalanması ve kanser gelişmeden tedavi edilmesi mümkündür. Hastalığın belirtilerinden en önemlisi vajinal kanamadır. Adet dönemleri dışında kanama, cinsel birliktelik sonrası kanama ve menopoz sonrası kanama hastalığın habercisi olabilir. Kendinde bu durumları gözleyen kadınlar hekimine başvurmalıdır.

Tedavi Sonrası Hamile Kalmak Mümkün

“Rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonu tedavisi sonrası gebelik mümkündür. Rahim ağzı kanserine ilerleyebilen CIN 2-3 gibi öncü lezyonlar görece basit cerrahi işlemlerle tedavi edilir. Sonrasında sağlıklı gebelik elde edilebilir. Gebelik istemi olup rahim ağzı kanseri tanısı konulan hastalarda da erken aşamada teşhis edildiyse doğru bir planlama ile fertilite koruyucu rahim ağzı kanseri ameliyatı sonrası hem kanseri yenmek, hem de ileride gebelik elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu imkan, cerrahi operasyon ile elde edilir ve tabii ki burada erken teşhis büyük önem taşır. Erken tanının ardından, rahim korunarak, yalnızca rahmin ağzındaki ve yakın çevredeki dokular alınarak yapılan uygun operasyonla ilk olarak kanser tedavi edilir ve sonrasında kadınların gebe kalması sağlanabilir.

Sigara, Önemli Bir Risk Faktörü!

Rahim ağzı kanserinin oluşmasında yaşam tarzı oldukça etkilidir. Burada farklı cinsel partnerler ve sigara risk faktörlerinin başında yer alır. HPV, toplumda sık izlenir. Ama HPV enfeksiyonlarının çoğu hiçbir lezyon yaratmadan kendiliğinden temizlenmektedir. Sigara, bunu biraz zorlaştırır.