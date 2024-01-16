Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altın fiyatlarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasının ardından gözler cuma günü açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisindeydi.

ABD’de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde düşüş göstermesinin ardından Fed’in mart ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Özellikle üretici fiyatlarının düşüş göstermesi enflasyonun ilerleyen dönemde gevşeyebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte altın fiyatları cuma günü sert yükseliş gösterdi.

ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Cuma günü 2062 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 2047 dolardan tamamlayan ons altın yeni haftaya 2048 dolardan başladı. Ons altın dün 2058 doları gördükten sonra günü 2056 dolardan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2055 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2049 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2047 dolar, en yüksek ise 2055 dolar seviyeleri görüldü.



Güne 1988 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1983 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1981 lira, en yüksek ise 1997 lira seviyeleri test edildi.

Kaynak: MİLLİYET