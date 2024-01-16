MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aslen Suriye/Amudeli olan ve 'Rihan Amude' ile 'Reyhan' kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katılıp, üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı.
2020 yılı itibarıyla PKK/YPG'nin Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüten Suweyş, ardından Suriye'ye geçerek, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı.
2022'de ise, yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması Kongra-Star'ın Irak/Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Son olarak PAJK Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu.
HEDEF LİSTESİNDEYDİ!
Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve bu çerçevede örgütün amaç ile hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden terörist, MİT'in hedef listesine alındı.
Suweyş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist Suweyş, anlık takibe alındı ve uygun zamanda gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.