Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılına hızlı başladı.
Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.
Abonelik ücretlerine sürpriz zam yapan Netflix'te en ucuz paket 119.99 TL olurken en yüksek fiyat ise 229.99 TL şeklinde güncellendi.
Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in abonelik ücretleri şöyle:
Temel: 119.99 TL
Standart: 176.99 TL
Özel: 229.99 TL
Eski fiyatlar ise şöyleydi:
Temel: 99,99 TL
Standart: 149,99 TL
Özel: 199,99 TL
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.