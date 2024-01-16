Kocaelispor resmi şikayette bulundu!

AKIL VE İZANLA AÇIKLANMAYAN…
Kocaelispor geçen hafta pazar Manisa FK maçı hakemlerini resmi olarak Merkez Hakem Kuruluna şikayet etti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geçen hafta pazar oynadığımız Manisa FK müsabakasında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, müsabaka VAR hakemi Onur Özütoprak ve müsabaka AVAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında; tamamı kulübümüze karşı yapılan akıl ve izanla açıklanamayan, dehşet verici ve en hafif tabiriyle skandal hatalar sebebiyle tahkikat yapılması ve adı geçen kişilerin tahkikat sürecince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları adına " 2024/3" giden evrak numarası ile Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne resmi başvuru yapılmıştır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kürşat - Hakem hatalı olabilir. Mana bulmak kolaycılıktır. Ama Kocaelisporun da bu kadro ve bu oyunla işi zor.
Akrep41 - o hakemler baktın hata yapıyor takımı çekmen lazımdı sahadan şimdi istedın kadar yaz boşş..
Alikahyayahya - GEÇTİ BORUN PAZARI SÜR EŞŞEĞİNİ NİĞDEYE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.