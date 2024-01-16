Kocaelispor resmi şikayette bulundu!

AKIL VE İZANLA AÇIKLANMAYAN…

Kocaelispor geçen hafta pazar Manisa FK maçı hakemlerini resmi olarak Merkez Hakem Kuruluna şikayet etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geçen hafta pazar oynadığımız Manisa FK müsabakasında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, müsabaka VAR hakemi Onur Özütoprak ve müsabaka AVAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında; tamamı kulübümüze karşı yapılan akıl ve izanla açıklanamayan, dehşet verici ve en hafif tabiriyle skandal hatalar sebebiyle tahkikat yapılması ve adı geçen kişilerin tahkikat sürecince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları adına " 2024/3" giden evrak numarası ile Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne resmi başvuru yapılmıştır.”