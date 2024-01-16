16 Oca 2024 - 10:57- Spor G:

Kocaelispor resmi şikayette bulundu!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz, geçen hafta pazar günü tabir-i caizse hakem tarafından kıyıma uğradı. Kocaelispor, orta hakem Mehmet Ali Özer, VAR hakemi Onur Özütoprak ve AVAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında, MHK’ya şikayette bulundu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor resmi şikayette bulundu! mask

AKIL VE İZANLA AÇIKLANMAYAN…

Kocaelispor geçen hafta pazar Manisa FK maçı hakemlerini resmi olarak Merkez Hakem Kuruluna şikayet etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geçen hafta pazar oynadığımız Manisa FK müsabakasında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, müsabaka VAR hakemi Onur Özütoprak ve müsabaka AVAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında; tamamı kulübümüze karşı yapılan akıl ve izanla açıklanamayan, dehşet verici ve en hafif tabiriyle skandal hatalar sebebiyle tahkikat yapılması ve adı geçen kişilerin tahkikat sürecince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları adına " 2024/3" giden evrak numarası ile Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne resmi başvuru yapılmıştır.”
# Kocaelispor, 2024, türkiye, karar, Manisa FK

16 Oca 2024 - 10:57 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(3)
03

Kürşat - Hakem hatalı olabilir. Mana bulmak kolaycılıktır. Ama Kocaelisporun da bu kadro ve bu oyunla işi zor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 13:01
02

Akrep41 - o hakemler baktın hata yapıyor takımı çekmen lazımdı sahadan şimdi istedın kadar yaz boşş..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 12:54
01

Alikahyayahya - GEÇTİ BORUN PAZARI SÜR EŞŞEĞİNİ NİĞDEYE

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 11:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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