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En güzel ezanı okumak için yarıştılar

Derince Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’nın finalleri 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti

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FİNALLER DERİNCE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli genelinde eğitim veren İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’nın finalleri Derince’de bulunan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Derince Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleşen yarışmaları Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, okul müdürleri ve öğretmenler ilgiyle takip etti.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması iki grup halinde düzenlendi. Birinci grupta Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Eren Tuğra Tozan birinciliğe ulaşırken, Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yasin Tokmak ikinci, Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Hüsrev Beyazıt üçüncü oldu. İkinci grupta gerçekleşen yarışmada ise Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu’ndan Salih İrvasa birinciliğe ulaşırken, Darıca İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammet Ömer Yalçınkaya ve Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yusuf Yilanli ilk üç dereceyi paylaştı.

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16 Oca 2024 - 11:03 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Hakan - Git kendine diyanette bir iş ara belediyecilik senin neyineee

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 13:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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