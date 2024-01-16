Derince’de Salon Hokeyi Festivali

YOĞUN HEYECAN YAŞANDI
Sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de amatör branşlarda birbirinden önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Derincespor çatısı altında 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulan ilçede bu kez salon hokeyi turnuvası heyecanı yaşandı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik 3 anaokulundan 15 takımın katılımıyla düzenlendi.
FAALİYETLER SÜRÜYOR
Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel’in de takip ettiği salon hokeyi müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle sporculara katılım ve başarı belgeleri ile madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde minik sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.