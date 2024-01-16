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Derince’de Salon Hokeyi Festivali

Derince’de Anaokulu Festivali kapsamında 3 anaokulundan 15 takımın katılımıyla düzenlenen Salon Hokeyi Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

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YOĞUN HEYECAN YAŞANDI

Sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de amatör branşlarda birbirinden önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Derincespor çatısı altında 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulan ilçede bu kez salon hokeyi turnuvası heyecanı yaşandı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik 3 anaokulundan 15 takımın katılımıyla düzenlendi.

FAALİYETLER SÜRÜYOR

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel’in de takip ettiği salon hokeyi müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle sporculara katılım ve başarı belgeleri ile madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde minik sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

# eğitim, ifade

16 Oca 2024 - 11:08 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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