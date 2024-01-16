- Ekonomi

MTV ödemeleri için son 2 hafta

2024 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Son tarih ise 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin, bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılacak.
MTV ödemeleri için son 2 hafta mask

2024 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak

Kaynak: CUMHURİYET
# MTV, ödemeler, 2024

16 Oca 2024 - 11:11 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.631.976 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL