Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği Gebze Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nin üstyapısına el attı. Fen İşleri Daire Başkanlığınca asfaltlanan 760 metre uzunluktaki Bağdat Caddesinde, bozulmaların meydana geldiği alan trimer kazısıyla söküldükten sonra 1.420 ton plent miks temel, 810 ton binder, 490 tonda aşınma asfalt serimi yaptı. Yeni Bağdat Caddesi’nin alt ve üstyapısı yapılan çalışmalarla yenilenmiş oldu.
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Bağdat Caddesine yeni üstyapı!
Altyapısı yenilenen Gebze Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde üstyapı da yenilendi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.