1 bardağı bile yeterli! Vücuttaki mikrobu dışarı atıyor...

Beyaz lahana kürü, yağ dokusunda birikmiş toksinleri vücuttan dışarı atar. Besinler üzerinden aldığımız toksinleri, vücudumuzdaki biyotransformasyon mekanizmasını harekete geçirerek dışarı atar.

BEYAZ LAHANANIN YARARLARI

Beyaz lahana yaprağı, yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, bağırsak sağlığını destekler ve tokluk hissi sağlar Beyaz lahana, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Beyaz lahana, antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Beyaz lahana, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bileşenleri içerir. Glukosinolat adı verilen bir bileşen, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir.

Beyaz lahana, içerdiği antioksidan ve anti-enflamatuar bileşenlerle, iltihaplanma süreçlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Lif içeriği ve antioksidanlar sayesinde beyaz lahana, kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

BEYAZ LAHANA KÜRÜ

Prof Dr ibrahim Saraçoğlu'nun beyaz lahana kürü şöyle: Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya, dört adet iri lahana yaprağını çok fazla parçalamadan (doğramadan) ilave ediniz. Ağzı kapalı olarak üç dakika kaynatınız. Üç dakika tamamlanınca kapağı açarak içerisine yarım demet gövde saplarıyla beraber taze yeşil maydanozu ilave ediniz ve kaşıkla içeriğin iyice karışmasını sağlayınız ve tekrar ağzını kapatarak iki dakika daha kaynatmaya devam ediniz. Toplam beş dakika tamamlanınca ocağın altını kapatınız ve ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzüp suyunu ayırınız. Kaşık yardımıyla lahana ve maydanozlara biraz bastırarak suyunu bırakmasını sağlayınız. Cam kaba ayırdığınız haşlama suyunu dilerseniz üçe bölerek sabah, öğle ve akşam içebilirsiniz. Veya ikiye bölerek sabah ve akşam içebilirsiniz. Aç karnına içilmesi çok daha etkilidir. Aç karnına içmek istemiyorsanız öğünlerden en erken iki saat sonra içilmelidir. Burada dikkat edilecek bir konu da her içimden önce iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edip, karıştırıp içmektir. Kısaca, süzüp ayırdığınız lahana-maydanoz suyuna ılıyınca taze sıkılmış limon suyu ilave etmeyiniz. İçeceğiniz miktar kadarına iki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave edilmelidir. Bu kür günlük hazırlanmak zorundadır.

Kürün hazırlama şeklinde yarım demet maydanozdan bahsettim. Demetlerin içeriğindeki maydanozların sayıları farklı olabilir. Dört adet büyük yaprak beyaz lahanaya ilave edilecek maydanoz sayısı yirmi-yirmibeş adettir. Maydanozların gövde saplarıyla beraber kullanılması gerekmektedir.

Üç defa yedi gün uygulanır ve her yedi gün tamamlandığında üç gün ara verilir. Toplam uygulama süresi yirmibir gündür. Uygulama sürelerine üç günlük aralar dahil değildir. Bu kürü yılda iki-üç kez uygulayabilirsiniz.

Kaynak: CUMHURİYET