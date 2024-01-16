16 Ocak Basın Onur Günü coşkusu

16 Ocak 1923’ün 101. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından gün boyu bir dizi etkinlikle kutlanacak. Öncelikle Atatürk’ün İzmit’e gelişini temsilen sabah 09.00’da İzmit Tren Garı’nda buluşan gazeteciler, yürüyerek Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na geçtiler. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Kasr-ı Hümayun’a geçildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Programa; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Küresel Gazeteciler Konseyi yönetim kurulu üyeleri, sunucu Cem Öğretir, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törende ilk sözü Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan alarak, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Kaplan’ın ardından söz alan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkan İsrafil Avcı, “Bugünün tüm Türkiye’de kutlanması gerektiğine inanıyorum. Basın Onur Günü kutlu olsun. Saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“BASIN DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI”

Avcı’nın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu özel günde sadece geçmişe değil geleceğe de bakmamız gerekir. Atatürk’ün bizim için nasıl bir rehber olduğunu unutmamamız gerekiyor. Basın demokrasinin temel taşıdır. Gazetecilik mesleğine olan bağlılığınız için tüm basın emekçilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alanında önemli belgesel yapımcılarıyla görüşüyoruz. Uzun metraj bir belgeselle 16 Ocak ve Atatürk’ün İzmit ziyaretlerinin önemini anlatmak istiyoruz. 16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun.” dedi.

“ULUSALA TAŞINMALI”

Hürriyet’in ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ise “Bugünün kutlanma şekli böyle olmamalı. Farkındalığın artması için ulusal çapta bir ödül töreni yapılması gerekiyor. Yerelde kalmamalı. 16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan için canını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ HEP KIYMETLİ OLMUŞTUR”

Programda konuşan bir diğer isim Kocaeli Valisi Seddar Yavuz oldu. Vali Yavuz, konuşmasında, “Türk basın tarihindeki yeri tartışılamayacak olan 16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun. Büyük milletler tesadüfen insan yetiştirmez. İçlerinden elbet liderlik edecek bir yaklaşım ortaya çıkacaktır. Bu şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi tarih boyunca hep kıymetli olmuştur.” dedi.

“ANLATMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Programda son olarak sözü alan sunucu Cem Öğretir ise “Biz işimiz gereği zaman zaman çok sert olmalıyız. Bazen de çok hayalperest davranmalıyız. Bunun gereğince yazıp çizip anlatmaya gayret ediyoruz. Böylesine güzel bir günde burda ağırlandığım için çok teşekkür ediyorum. Basının demokrasi açısından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyorum. Haberin önüne kendinizi koymayıp canla başla çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Öğretir’e plaketi takdim edildi. Program, protokolün Av Köşkü içinde Atatürk'ün basın toplantısını düzenlediği masanın etrafında hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.