Şimşek satın dedi! Vali Yavuz Mercedes'i satacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz Salı günü İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Valiler Toplantısı’na katıldı. Şimşek 81 ilin valisine seslendiği konuşmasında, "kamuda tasarruf tedbirleri"ne hassasiyetle uyulmasını istedi.

YÜKSEK FAİZ VE BÜTÇE AÇIĞI

"Tasarruf tedbirleri bütün bakanlıklar için önemli ama valilerimiz için çok önemli. Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz" diyen Şimşek, "Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir" diye konuştu.

GÖSTERİŞTEN UZAK

Milliyet'in haberine göre, Şimşek sözlerine şöyle devam etti: O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz."

MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dediği kaydedildi. Bunun üzerine hem Mercedes hem de TOGG marka aracı olduğu bilinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Mercedes'i satıp satmayacağı merak konusu oldu