16 Oca 2024 - 13:32- Siyaset G:

AKP'Lİ SELVİ’Yİ BU KEZ VİRANŞEHİRLİLER AĞIRLADI!

AKP’nin Körfez ilçedeki en genç belediye başkan aday adayı olan ve başvurusunun ardından saha çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam eden iş insanı Ferhat Selvi, gittiği her yerde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Özellikle ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ile buluşmalarını sürdüren Selvi, önceki gün de Körfez Viranşehirliler Derneği yönetiminin konuğu oldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP'Lİ SELVİ’Yİ BU KEZ VİRANŞEHİRLİLER AĞIRLADI! mask
Haber albümü için resme tıklayın

“KÖRFEZ İÇİN HAYALLERİMİZ VAR”

Aynı zamanda Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan dernek başkanı Çetin Zerenoğlu ve yönetimi ile dernek üyeleri tarafından karşılanan AKP'li aday adayı Ferhat Selvi, burada büyük bir ilgi ile karşılandı. Üyelerle buluşmasında adaylık gerekçelerini anlatan ve hedeflerini paylaşan AKP'li Selvi, “Bir yola çıktık ve kendimize güveniyoruz. Körfez ilçemizle ilgili hayallerimiz var” dedi.

“STK’LAR SÖZ SAHİBİ OLMALI!”

Körfez ilçedeki Viranşehirlilerle ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldiklerini kaydeden Selvi, “STK’larımız bu kentin bir gerçeği. Şehrin yönetimine halkımızın ve sivil toplum hareketimizin dahil olmasını önemsiyoruz. Bu hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Dernek başkanımız Çetin Zerenoğlu ağabeyimize, yönetimine ve üyelerimize ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim” dedi.
# Kocaeli, Körfez, AKP, AKP Körfez, AKP Körfez Belediye Başkan aday adayı Ferhat Selvi, aday, büyük, Kocaelispor

16 Oca 2024 - 13:32 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.631.976 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL