AKP'Lİ SELVİ’Yİ BU KEZ VİRANŞEHİRLİLER AĞIRLADI!

“KÖRFEZ İÇİN HAYALLERİMİZ VAR”

Aynı zamanda Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan dernek başkanı Çetin Zerenoğlu ve yönetimi ile dernek üyeleri tarafından karşılanan AKP'li aday adayı Ferhat Selvi, burada büyük bir ilgi ile karşılandı. Üyelerle buluşmasında adaylık gerekçelerini anlatan ve hedeflerini paylaşan AKP'li Selvi, “Bir yola çıktık ve kendimize güveniyoruz. Körfez ilçemizle ilgili hayallerimiz var” dedi.

“STK’LAR SÖZ SAHİBİ OLMALI!”

Körfez ilçedeki Viranşehirlilerle ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldiklerini kaydeden Selvi, “STK’larımız bu kentin bir gerçeği. Şehrin yönetimine halkımızın ve sivil toplum hareketimizin dahil olmasını önemsiyoruz. Bu hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Dernek başkanımız Çetin Zerenoğlu ağabeyimize, yönetimine ve üyelerimize ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim” dedi.