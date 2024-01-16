16 Oca 2024 - 13:46- Asayiş G:

Songül Bozkurt vefat etti

Halis Bozkurt'un eşi ve İsa Bozkurt'un annesi Songül Bozkurt vefat etti

Cihat Polat
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Songül Bozkurt vefat etti mask
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Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden Körfezli iş insanı Halis Bozkurt’un eşi 43 yaşında Songül Bozkurt 5 gün önce grip oldu. Şehir Hastanesine sevk edilen Songül Bozkurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aralarında Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı İsa Bozkurt’un da bulunduğu 3 çocuk annesinin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hz. Ali Camisinde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
# oldu, çocuk, cenaze

16 Oca 2024 - 13:46 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Muharrem Çakmak - Allah rahmeti ile muamele eylesin mekanı cennet olsun.Ailesine başsağlığı diliyorum.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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