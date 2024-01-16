Songül Bozkurt vefat etti

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden Körfezli iş insanı Halis Bozkurt’un eşi 43 yaşında Songül Bozkurt 5 gün önce grip oldu. Şehir Hastanesine sevk edilen Songül Bozkurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aralarında Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı İsa Bozkurt’un da bulunduğu 3 çocuk annesinin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hz. Ali Camisinde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.