Lastik İş, TİS görüşmeleri başladı

YÜZDE 170 ZAM İSTEMİŞLERDİ
Lastik İş Sendikası, 6 bin üyesini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi için (TİS) Pirelli, Prometeon, Brisa işveren temsilcileri ile masaya oturdu. Lastik İş Sendikası, geçtiğimiz ay içerisinde işçiler ile yaptığı anket sonucunda oluşturduğu taslağı tüm işverene verecek. Oluşturulan taslak ile ücret işçilerine talep edilen zam oranı yüzde 111,4 olurken destek işçisi için yüzde 170 zam talep edilmişti. Bundan önceki tüm sözleşmelerde ayrı masaya oturan Goodyear bu sözleşmede de ayrı oturacak.
İŞVEREN TEMSİLCİLERİ KATILDI
TİS toplantısında işvereni temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin; Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katılım sağladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.