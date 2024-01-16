16 Oca 2024 - 13:59- Spor G:

GÖLCÜK BELEDİYESPOR SPORCULARI KUŞAK ATLAMA COŞKUSU YAŞADI

Gölcük Belediyespor bünyesindeki Tae Kwon-Do’cu 407 sporcu, düzenlenen törenle kuşak atladı

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GÖLCÜK BELEDİYESPOR SPORCULARI KUŞAK ATLAMA COŞKUSU YAŞADI mask
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17 AĞUSTOS’TA DÜZENLENDİ

Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 407taekwando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptılar. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen Tae Kwon-DooKuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Tören ile sporcular; yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptılar.

BAŞKAN SEZER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyespor bünyesindeki 407 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtiler. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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16 Oca 2024 - 13:59 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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