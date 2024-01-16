Kocaelili kadınlar Kayseri’den istediğini aldı: 1-1

Kayseri Kadın FK: 1 - Kocaeli Bayan FK:1
STAT: Sümer Stadı
HAKEMLER: Aydoğan Mantar, Furkan Emre Arslan, Sinem Özpınar
KAYSERİ KADIN FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Medine Aykaç, Bahar Özen, Thuany Gomes, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Koynar dk.75)
KOCAELİ BAYAN FK: Sudenur Yolcu, Sıla Fidan, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Kübra Deniz, Feyza İrtürk, Ceydanaz Özgen, Sultan Akyol, Özge Arslan, Erva Kosovalı
GOLLER: Zeynep Bilir (dk.75) (Kayseri Kadın FK), Kübra Deniz (dk.53 pen) (Kocaeli Bayan FK)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.