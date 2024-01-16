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Kocaelili kadınlar Kayseri’den istediğini aldı: 1-1

Kadınlar 1. Lig B Grubu 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Kocaeli Bayan FK ile 1-1 berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelili kadınlar Kayseri’den istediğini aldı: 1-1 mask
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Kayseri Kadın FK: 1 - Kocaeli Bayan FK:1

STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Aydoğan Mantar, Furkan Emre Arslan, Sinem Özpınar

KAYSERİ KADIN FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Medine Aykaç, Bahar Özen, Thuany Gomes, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Koynar dk.75)

KOCAELİ BAYAN FK: Sudenur Yolcu, Sıla Fidan, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Kübra Deniz, Feyza İrtürk, Ceydanaz Özgen, Sultan Akyol, Özge Arslan, Erva Kosovalı

GOLLER: Zeynep Bilir (dk.75) (Kayseri Kadın FK), Kübra Deniz (dk.53 pen) (Kocaeli Bayan FK)
# Kadın

16 Oca 2024 - 14:08 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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