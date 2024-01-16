Sağlam’ın işi zor: Sol bekte kim oynayacak?

ONUR OLSAYDI…
Kocaelispor geçtimiz pazar günü adeta hakem kıyımına uğradı. Penaltı olmayan pozisyona penaltı çalan hakem Mehmet Ali Özer, pozisyona itiraz eden Atila Turan’a sarı kart gösterdi. Turan, gördüğü sarı kart ile Eyüp maçında cezalı konuma düştü. Şimdi kafalarda tek bir soru var: “Eyüp karşısında sol bekte kim oynayacak?” Kendine kulüp bul denilen Onur Atasayar olsaydı o oynayacaktı. Ancak şu an elimizde sol bek yok…
YA SAĞ BEK DEVŞİRİLECEK YA DA 3’LÜ STOPER DENENECEK
Cımartesi akşamı evimizde çok kritik olan Eyüpspor maçına çıkacağız. Bu maça sol bekimiz olmadan çıkmak zorundayız. Kart cezalısı Atila Turan’ın yedeği olmadığı için… Şimdi gözler Ertuğrul Sağlamda. Acaba 3’lü stoper mi deneyecek? Yoksa sağ beklerimizden birisi sol bek görevi mi yapacak. Cumartesi günü saat 18.00’da, kadrolar açıklanınca bunun cevabını hep beraber göreceğiz. Belki de Emir Ortakaya’yı sol bek olarak oynatabilir… Kim bilir, bakıp göreceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Harbi Izmitli - 3 5 2 ye dönsün 1992 1993 94 95 te Güvenç kurtar 352 oynatıyor kütür kutur gol atiyorduk o hacaysa buda hoca sadece biraz cesaret
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.