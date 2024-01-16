Pazar günü yapılacak İzmit belediye başkanlığı adaylığı ön seçimi açıklaması ile bir anda hareketlenen CHP Merkez İlçe Başkanlığında başkan Gökhan Ercan, bugün 16.30'da konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak.
16 Oca 2024 - 15:17- Siyaset Güncelleme:
BAŞKAN GÖKHAN ERCAN 16.30'DA BASININ KARŞISINA ÇIKACAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.