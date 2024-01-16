BAŞKAN SARI NEDEN 200 LİRA'YI GÖSTERDİ?

Lastik İş Sendikası, 6 bin üyesini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi için (TİS) Pirelli, Prometeon, Brisa işveren temsilcileri ile masaya oturdu. Lastik İş Sendikası, geçtiğimiz ay içerisinde işçiler ile yaptığı anket sonucunda oluşturduğu taslağı tüm işverene verdi. Oluşturulan taslak ile ücret işçilerine talep edilen zam oranı yüzde 111,4 olurken destek işçisi için yüzde 170 zam talep edilmişti. Bundan önceki tüm sözleşmelerde ayrı masaya oturan Goodyear bu sözleşmede de ayrı oturacak.

EŞİT ŞARTLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Toplantı ardından değerlendirmede bulunarak açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ise şunları söyledi, “Toplu Sözleşmemiz hem çalışanlarımıza hem ülkemize hayırlı olsun. 2 yıllık bir toplu görüşme sözleşmesine başladık. İşveren temsilcileri bir sunum yaptılar, sunum neticesinde Pirelli ve Prometeon’da 8 madde Brisa’da 9 madde geçmiş bulunmaktadır. Sözleşme ile alakalı birbirimize yaklaşımlarımızı anlayışla anlattık. Kendi zorluklarını anlattılar. Biz onların zorluklarını lastiğin ve otomotiv sektöründen bahsederken anlatmıştık. Zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama yaptığımız oturumlarda arkadaşlarımızın haklarını korumaya yönelik, enflasyona göre haklarımızı, iş güvencemizi korumak zorundayız. Goodyear ile yarın oturacağız, eşit şartlar için mücadele edeceğiz.

KENDİ GERÇEKLERİMİZİ İFADE ETTİK

Burada zor bir dönemden geçtiğimizi ifade ederken şunu da söylemeliyiz. Dışarıdan gelen lastiklerin ülkemize rahatça girdiğini ve satışların, karların düştüğünü söylediler. Kendi sektörel olarak değerlendirmeleri her ne kadar doğruysa da biz de kendi gerçeklerimizi ifade ettik. Dedik ki, 200 lira çıkış tarihi 2009, 2009’da 129 dolar alıyorduk. Bugün geldiğimiz rakamlara baktığımızda 6 – 7 dolar alabiliyoruz. Yani 18 kat fark var. Yüzde bin 800 artış gözüküyor. Paranın eridiği süreçte TÜİK’in açıkladığı veriler ortada. Bizim bu taslağımızda bu mantık çerçevesinde olduğunu kendilerine ifade ettik.

BİRBİRİMİZE KARŞI GÜVENİMİZ VAR

Bizim çalışanlarımız bize bunu söylüyor. ‘Başkanım, paramız eridi’. Sözleşmeden sonra da mevcut haklarımızın yanında da iş güvencemizi korumak amacımız. Bitmesi gerekirken hala toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri bitmedi bu demek oluyor ki bu sözleşmede talebimiz elimize geçmeyecek. Geçmiş dönemlere kıyasla farklı bir dönemden geçiyoruz. Sadece haklar bağlamında değil sürdürülebilirlik de amaçlıyoruz. Karşılıklı birbirimize tanınırlığımız var, güvenimiz var. Önemli olan güvendir. Güven endeksli bir sendika çerçevesindeyiz. Toplu sözleşmeyi en iyi şekilde, birbirini anlayan kazan kazan politikası içerisinde bitirmek istiyoruz.”