Gölcükspor Antalya Hane Garden Otel'de gerçekleştirdiği akşam antrenmanı sonrası, futbolcular arasındaki dayanışma ve eğlence bir adım daha ileri taşındı. Tecrübeli futbolcu Serbay Yağız, genç yeteneklerimize özel olarak düzenlediği sıfır kesim etkinliğiyle adeta bir saç şölenine imza attı.

GENÇLERE KAMP HATIRASI

Gölcüksporlu Futbolcular arasında gelişen bu özel etkinlik, takım içi bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra birbirinden renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Serbay Yağız, kuaför koltuğunda genç futbolcularımızın saçlarına sanatını konuşturarak, sadece takım ruhunu değil, saç stillerini de bir üst seviyeye taşıdı.

Gülüşmelerin, şakalaşmaların ve futbolcular arasındaki samimi diyalogların bolca yaşandığı bu etkinlik, takımımızın sadece saha içinde değil, saha dışında da bir aile olduğunu bir kez daha kanıtladı. Genç yetenekler, Serbay Yağız'ın profesyonel dokunuşlarıyla saçlarını sıfıra vurdurmanın keyfini doyasıya yaşayarak, bu özel anları ömür boyu hatırlayacakları bir deneyimle birleştirdiler.

Hane Garden Otel, takımımız için bir kez daha unutulmaz anılara ev sahipliği yaparken, Serbay Yağız'ın futbolculara olan liderlik ve mentorluk rolü, takım ahengini daha da güçlendirdi. Bu özel gün, futbolculardan taraftarlara kadar herkesin yüzünde gülümseme bırakarak, takım sevgisini zirveye taşıdı.