- Spor

TARAFTARDAN TAM DESTEK VAR: Engelleyemezler: ŞAMPİYON KÖRFEZ...

Kocaelispor Web Sitesindeki Engin Koyun açıklamalarına taraftardan göz yaşartıcı destek geldi… Duygu dolu mesajlar şöyleydi…

Hakan Yağcıoğlu
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TARAFTARDAN TAM DESTEK VAR: Engelleyemezler: ŞAMPİYON KÖRFEZ... mask

Erkan Sivri: Engelleyemezler… ŞAMPİYON KÖRFEZ...

Tuğrul Koraz: Böyle hakkımızı arayın canımızı yiyin…

Sıkı Hayran-Serhat Bozkır-Bu ligde ses çıkarmaz hakkını savunmazsan hakkını yiyorlar, böyle hakkımızı savunun şehri savunun!..

Sıkı Hayran- Bilal Akdemir, yazıklar olsun bu hakem üçlüsüne…

Yükselen hayran-Türkyilmaz Dal-Yazıklar olsunnn böyle hakemlere…

Serdar Korkmaz: Yazıklar olsun federasyon, Yazıklar olsun hakemlere…

Sıkı Hayran: Irfan Zeki Kacar: Yazıklar olsun maçı yöneten hakeme ve de VAR hakemlerine, skandalın daniskası.

Sıkı Hayran Fuat Çelik- Sıkı Hayran Selami Şirin: İşte böyle prese devammm, nefes aldırmayacaksın bu şikecilere…

Fırat Başer- Çıkarın sesinizi kardeşim vurun elinizi masaya hakemler geldi mi Stada çekinsinler…

16 Oca 2024 - 16:44 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Queen - Koyun bu karmaşada zammı geçirdi biletlere..Süper Lig'de bu fiyata Trabzonspor seyredebiliyorsun..Aferin Koyun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 17:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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