TARAFTARDAN TAM DESTEK VAR: Engelleyemezler: ŞAMPİYON KÖRFEZ...

Erkan Sivri: Engelleyemezler… ŞAMPİYON KÖRFEZ...
Tuğrul Koraz: Böyle hakkımızı arayın canımızı yiyin…
Sıkı Hayran-Serhat Bozkır-Bu ligde ses çıkarmaz hakkını savunmazsan hakkını yiyorlar, böyle hakkımızı savunun şehri savunun!..
Sıkı Hayran- Bilal Akdemir, yazıklar olsun bu hakem üçlüsüne…
Yükselen hayran-Türkyilmaz Dal-Yazıklar olsunnn böyle hakemlere…
Serdar Korkmaz: Yazıklar olsun federasyon, Yazıklar olsun hakemlere…
Sıkı Hayran: Irfan Zeki Kacar: Yazıklar olsun maçı yöneten hakeme ve de VAR hakemlerine, skandalın daniskası.
Sıkı Hayran Fuat Çelik- Sıkı Hayran Selami Şirin: İşte böyle prese devammm, nefes aldırmayacaksın bu şikecilere…
Fırat Başer- Çıkarın sesinizi kardeşim vurun elinizi masaya hakemler geldi mi Stada çekinsinler…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Queen - Koyun bu karmaşada zammı geçirdi biletlere..Süper Lig'de bu fiyata Trabzonspor seyredebiliyorsun..Aferin Koyun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.