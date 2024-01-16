TARAFTARDAN TAM DESTEK VAR: Engelleyemezler: ŞAMPİYON KÖRFEZ...

Erkan Sivri: Engelleyemezler… ŞAMPİYON KÖRFEZ...

Tuğrul Koraz: Böyle hakkımızı arayın canımızı yiyin…

Sıkı Hayran-Serhat Bozkır-Bu ligde ses çıkarmaz hakkını savunmazsan hakkını yiyorlar, böyle hakkımızı savunun şehri savunun!..

Sıkı Hayran- Bilal Akdemir, yazıklar olsun bu hakem üçlüsüne…

Yükselen hayran-Türkyilmaz Dal-Yazıklar olsunnn böyle hakemlere…

Serdar Korkmaz: Yazıklar olsun federasyon, Yazıklar olsun hakemlere…

Sıkı Hayran: Irfan Zeki Kacar: Yazıklar olsun maçı yöneten hakeme ve de VAR hakemlerine, skandalın daniskası.

Sıkı Hayran Fuat Çelik- Sıkı Hayran Selami Şirin: İşte böyle prese devammm, nefes aldırmayacaksın bu şikecilere…

Fırat Başer- Çıkarın sesinizi kardeşim vurun elinizi masaya hakemler geldi mi Stada çekinsinler…