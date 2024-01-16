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Körfez'de abi kardeşini bıçakladı!

Körfez ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kardeşini göğsünden bıçakladı.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez'de abi kardeşini bıçakladı! mask
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Olay, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki binada meydana geldi. O.K.(28) ile kardeşi K.K. (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada O.K., mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaraladı. Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, abisi O.K. ise suç aletiyle gözaltına alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K.'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
# sağlık, eğitim, sevk edildi

16 Oca 2024 - 16:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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