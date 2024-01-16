Doğantepe’de Ufuk Öğütveren farkı

Ufuk hoca her gittiği kulüpte rekor üstüne rekor kırar, yönetim sahip çıkmazsa da kenara çekilir…

Ama Doğantepe’de 6’da 6 yapıp inanılmaz bir rekor kırarken, küme düşer diye beklenen takımı Play-Off’a taşıyor. SAL takımı Doğantepe, Ufuk hoca ile yeniden hayat bulurken, daha önce gelse neler yapardı artık siz karar verin…

Ufuk Öğütveren, bu kentin hakkı verilmemiş önemli bir değeridir…

Futbolu ezbere bilir…

Lir çok kulüpte parası kalmıştır…

Ama bu kez biz de onu takipteyiz…

Haklarını yedirmeyeceğiz…