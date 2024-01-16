16 Oca 2024 - 17:03- Spor G:

Doğantepe’de Ufuk Öğütveren farkı

35 yıllık arkadaşım, Kocaeli’de ilk TV programı yaptığım dostum, başarılı teknik adam Ufuk Öğütveren ailece görüştüğümüz tek insandır. Eşi Esin, Çukurbağlı İGSAŞ eski genel müdürü Feridun Güray’ın öz yeğenidir… Bacanağı rahmetli Semih, en yakın ikinci arkadaşımdı. Genç yaşta kaybettik…

Hakan Yağcıoğlu
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Doğantepe’de Ufuk Öğütveren farkı mask
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Ufuk hoca her gittiği kulüpte rekor üstüne rekor kırar, yönetim sahip çıkmazsa da kenara çekilir…

Ama Doğantepe’de 6’da 6 yapıp inanılmaz bir rekor kırarken, küme düşer diye beklenen takımı Play-Off’a taşıyor. SAL takımı Doğantepe, Ufuk hoca ile yeniden hayat bulurken, daha önce gelse neler yapardı artık siz karar verin…

Ufuk Öğütveren, bu kentin hakkı verilmemiş önemli bir değeridir…

Futbolu ezbere bilir…

Lir çok kulüpte parası kalmıştır…

Ama bu kez biz de onu takipteyiz…

Haklarını yedirmeyeceğiz…
# karar

16 Oca 2024 - 17:03 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

fatih - ufuk hoca gibi değerlere sahip çıkmamak bu kentin ayıbıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 17:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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