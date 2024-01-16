Doğantepe’de Ufuk Öğütveren farkı

Ufuk hoca her gittiği kulüpte rekor üstüne rekor kırar, yönetim sahip çıkmazsa da kenara çekilir…
Ama Doğantepe’de 6’da 6 yapıp inanılmaz bir rekor kırarken, küme düşer diye beklenen takımı Play-Off’a taşıyor. SAL takımı Doğantepe, Ufuk hoca ile yeniden hayat bulurken, daha önce gelse neler yapardı artık siz karar verin…
Ufuk Öğütveren, bu kentin hakkı verilmemiş önemli bir değeridir…
Futbolu ezbere bilir…
Lir çok kulüpte parası kalmıştır…
Ama bu kez biz de onu takipteyiz…
Haklarını yedirmeyeceğiz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
fatih - ufuk hoca gibi değerlere sahip çıkmamak bu kentin ayıbıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.