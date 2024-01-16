Mehmet Yılmaz: “Hakemin önüne geçemedik”

ÇİZGİ ÇEKMİYORSUN NASIL OFSAYT DİYORSUN?

Sahada çok kötü bir hakem olduğunu belirten Mehmet, hakemin önüne geçemediklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Buraya kazanmak için gelmiştik. Manisa da ilk yarıyı kötü bitirdi ve uzun süredir galip gelemiyordu. Her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Ancak bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Sahada bir tane hakem var. Bunun önüne kimse geçemiyor. VAR’a bakıyor, kameramanla konuşuyoruz, çizgiyi çekemediklerini söylüyor. Çekemediğin çizgi için nasıl ofsayt kararı veriyorsun!

ŞAMPİYONLUĞU ARMAĞAN EDECEĞİZ

Verilmeyen penaltılar, sayılmayan goller… Ligde çok enteresan şeyler oluyor. İlk ikiden Süper Lig’e çıkmak istiyoruz ve bizim için önemli bir puan kaybı oldu. Gerçekten çok üzgünüz. Taraftarımız her zaman arkamızda. Allah onlardan razı olsun. Bugün de bizi desteklemeye geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah taraftarımıza, şehrimize istedikleri şampiyonluğu armağan edeceğiz. İnanıyoruz.. Eyüp maçına da kazanmak için çıkacağız, inşallah da kazanacağız.