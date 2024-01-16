16 Oca 2024 - 17:10- Spor G:

İyi ki varsın Metin Özkan!

Kentimizin önemli değeri, Fenerbahçe’de oynarken dev gazetelerin manşetine çıkan Metin Özkan hoca, kentin önemli markası Altın Kiraz’ı yerel seçimler nedeniyle bu sene erkene aldı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
İyi ki varsın Metin Özkan! mask

Cuma akşamı kura çekimi var. Yine orada olacağız. Çocukluğumun geçtiği Yarımca’da Tütünçiftlik’te bir başka insan oluyorum. İyi ki varsın Metin Özkan!..

16 Oca 2024 - 17:10 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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