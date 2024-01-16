Cuma akşamı kura çekimi var. Yine orada olacağız. Çocukluğumun geçtiği Yarımca’da Tütünçiftlik’te bir başka insan oluyorum. İyi ki varsın Metin Özkan!..
16 Oca 2024 - 17:10- Spor Güncelleme:
İyi ki varsın Metin Özkan!
Kentimizin önemli değeri, Fenerbahçe’de oynarken dev gazetelerin manşetine çıkan Metin Özkan hoca, kentin önemli markası Altın Kiraz’ı yerel seçimler nedeniyle bu sene erkene aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.