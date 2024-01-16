İşte CHP İzmit'in oy pusulası!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, bugün partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Pazar günü yapılacak ön seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, seçimin detaylarını ve seçim pusulasını açıkladı.

“OY SAYIMI SANDIK BAŞINDA”

Pazar günü finalin yapılacağını ifade eden Ercan, “ CHP İzmit Belediye Başkan adayımızı CHP kültürüne yakışır bir şekilde, örgütün her üyesinin içinde olacağı şekilde bütün üyelerimizin katılımı ile yapacağız. Sizlerin Aracılığı ile parti üyesi arkadaşlarımızı bilgilendirmek istedik. 21 Ocak Pazar günün Ulugazi İlkokulu'nda üyelerimizin katılımı ile ön seçimimizi yapacağız. Oy kullanma işlemi sabah 08.00’da başlayacak 17.00’da son bulacak. Daha sonra oy sayım işlemi yapılacak. Oy sayımı sandık başında yapılacak. Oylar burada kullanılıp Ankara’da açılmayacak”

“HİJYEN KURALI UYARISI”

Aday adayı başvuru süreci sona ermişti. 5 aday adayımız vardı. Daha sonra Pazar günü seçime Hüseyin Erol, Fatma Kaplan Hürriyet, Emre Andız ve Hakan Tanta seçime gireceklerini beyan etti. Ulaş Bey de seçime girmek istemediğini ifade ederek başvurusunu geri çekti. Pazar günü 7 bin 348 üyemizin oy kullanacağı seçimi 4 adaylı olarak yapacağız. Oy kullanan arkadaşlardan ricam olacak. Ciddi bir salgın hastalığı var. Kalabalık bir ortam olacak. Oy kullanmaya gelen arkadaşlar maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesini istiyorum. Toplamda 20 sandık kurulacak. Her sandıkta 368 üye kullanacak” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANTI

Aday adayları ile perşembe günü saat 10.00’da toplantı yapacaklarını ifade eden Ercan, “Aday arkadaşlarımızdan görev yapacakları arkadaşlarımızın isimlerini alacağız. Her sandıkta aday adaylarının gözlemcisinin olmasını isteyeceğiz” dedi.

“tarafsızlığımızı koruyoruz”

Genel Merkezin gönderdiği yönergeye göre isimlerin sıralandığını söyleyen Ercan, “Seçim sonucu ile ilgili bir tahminim yok. Kim kazanır kim kaybeder demek istemiyorum. CHP üyeleri bir tercih yapacak. Başından beri söylediğimiz bir durum var. Tarafsızlığımızı koruyoruz. Bizler de üyeyiz. Onun haricinde bir durum söz konusu değil. Sandıktan çıkan adayın etrafında kenetlenerek güçlü birlikteliği oluşturacağız. Katılım yoğun olacaktır. Önseçim uzun bir süredir yapılmıyor. Katılımın yüzde 70’lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

“MENFAAT İKTİDAR PARTİSİNDE”

Aday adaylarından Ulaş Yıldız’ın çekilmesi sonrası yaptığı kaos ve menfaat iddialarına cevap veren Ercan, “Kaos kargaşa olabilir. Arkadaşlarımızın hepsi heyecanlı. Ulaş kardeşimiz partimize yeni gelmiş bir arkadaşımız. Menfaat ilişkisi doğru bir söylem yok. CHP’de böyle bir ilişki yok bunu İktidar partisinden sorgulamak lazım” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ BURADA”

Ercan sözlerinin devamında, “Harun Bey burada kullanıyor. Hikmet Bey burada kullanıyor. Şampiyonlar Ligi burada. Seçim koordinasyonunu İstanbul Milletvekili Ali Gökçek gerçekleştirecek” dedi.